Video: Baumgartlinger wehrt sich gegen Kritik an ÖFB-Spielweise

Vor nicht allzu langer Zeit hätten fünf Länderspiel-Siege in Folge eine Euphorie in Österreich ausgelöst. Mittlerweile hat sich aber die Erwartungshaltung verändert - spätestens seit dem wenig überzeugenden 2:1 am Sonntag in der Nations League gegen Nordirland mehren sich die Stimmen, die der Fußball-Nationalmannschaft Mängel in punkto Kreativität und Offensivgeist vorwerfen. ÖFB-Kapitän Julian Baumgartlinger zeigt dafür wenig Verständnis.

