Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1, DAZN) in der WM-Qualifikation eine Partie mit Endspiel-Charakter. Alles andere als ein Sieg im Wiener Happel-Stadion über Schottland würde nicht nur die Chancen auf Rang zwei in Gruppe F reduzieren, sondern den Stimmungsbarometer rund um die ÖFB-Auswahl weiter sinken lassen.

