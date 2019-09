In der EM-Qualifikation braucht Österreichs Nationalteam heute in Salzburg unbedingt einen Sieg. Die Verteidigung von Gegner Lettland wird schwer zu überwinden sein.

Alles andere als ein Sieg wäre eine böse Überraschung für Österreichs Fußball-Nationalteam: Der Gegner am Freitag (20.45, live in ORF eins) in Salzburg heißt Lettland. Auf dem Weg zum angestrebten Ziel, der EM 2020, kann sich die Elf von Teamchef ...