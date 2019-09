Nach dem Kantersieg gegen Lettland soll die Spielfreude auch gegen den Tabellenführer zum Tragen kommen. Bei den Gastgebern wird nach der ersten Niederlage Teamchef Jerzy Brzeczek in Frage gestellt.

Lettland ist abgehakt, Polen kann kommen: Der aktuelle Doppeltermin der EM-Qualifikation bringt für Österreichs Fußballnationalmannschaft den maximalen Kontrast. Am Freitag in Salzburg wurde ein inferiorer Gegner mit 6:0 aus dem Stadion geschossen. Am Montag (20.45 Uhr, live in ORF eins) ...