Österreichs Fußball-Nationalteam will am Donnerstag (20.45 Uhr/live ORF 1) die Basis für ein erfolgreiches Finish in der EM-Qualifikation legen. Zumindest ein Punktgewinn zu Hause gegen Israel ist Pflicht, um die EM-Teilnahme weiter in der eigenen Hand zu haben. Das in den vergangenen vier Partien ungeschlagene ÖFB-Team ist im Ernst-Happel-Stadion trotz Personalsorgen aber auf drei Punkte aus.

