Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist in der EM-Qualifikation wieder voll im Rennen. Mit dem 4:1 am Montag in Nordmazedonien holte die ÖFB-Auswahl den zweiten Sieg in Folge, schob sich in Gruppe G auf Rang drei und liegt nur noch einen Punkt hinter dem von Israel gehaltenen zweiten Platz, der zur Teilnahme an der EURO 2020 berechtigt.

Dieses Video liegt auf YouTube