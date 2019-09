ÖFB-Teamchef Franco Foda sucht "Austria's Next Top Goalie": Die Neulinge Alexander Schlager, Cican Stankovic und Pavao Pervan bewerben sich um den Platz zwischen den Pfosten.

Sie sind alle drei unbeschriebene Blätter, aber nur was A-Länderspiele angeht: Cican Stankovic, Pavao Pervan und Alexander Schlager bilden das Torhüter-Trio, aus dem ÖFB-Teamchef Franco Foda für die EM-Qualifikationsspiele gegen Lettland (Freitag, 20.45) in Salzburg und gegen Polen am Montag ...