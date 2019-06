Der sensationelle Auftaktsieg gegen Serbien ist abgehakt, nun müssen Österreichs Unter-21-Fußballer bei der EM in Italien gegen Dänemark nachlegen. Vor dem zweiten Gruppenspiel am Donnerstag (18.30 Uhr, live in ORF eins) zeigen sich die ÖFB-Youngsters zuversichtlich.

