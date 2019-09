Österreichs Fußball-Nationalteam hat einen weiteren wichtigen Punkt in Richtung EM-Teilnahme erobert. Ob der starken Leistung beim 0:0 am Montag in Polen trauerten einige Akteure aber sogar einem Sieg und der möglichen Tabellenführung nach. Stattdessen gehen die Österreicher als Gruppendritter in die letzten vier Quali-Spiele - und dürfen sich dort wenig bis gar keine Ausrutscher leisten.

