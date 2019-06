2:0 gegen einen der Titelfavorit en - es war ein Traumergebnis für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft zum EM-Start, und das hochverdient nach einer starken Leistung. Doch der Jubel bei Werner Gregoritsch und seinem Team fiel am Montag verhalten aus: Denn Hannes Wolf, der Torschütze zum 1:0, fiel schwer verletzt aus.

So ein Resultat zum Auftakt der Unter-21-Europameisterschaft hätten sich Österreichs Fußballfans in den kühnsten Träumen nicht ausdenken können: Das Team von Werner Gregoritsch besiegte bei der Endrundenpremiere am Montag in Triest Serbien mit 2:0 (1:0). Doch der Jubel fiel verhalten aus, denn Hannes Wolf wurde bei einem Foul schwer verletzt. Der Neo-Leipzig-Legionär dürfte mit einem Knöchelbruch einige Monate ausfallen.

Vor den Augen der ÖFB-Spitze (Präsident Leo Windtner, Sportdirektor Peter Schöttel, Teamchef Franco Foda) bot Werner Gregoritsch überraschend Mathias Honsak als Solospitze auf. "Ich wollte einen schnellen Spieler vorne", begründete er seine Wahl. Es war eine gute Entscheidung gegen eine serbische Elf mit sechs A-Nationalspielern und einem Gesamt-Marktwert von 120 Millionen Euro. Die Hälfte davon macht allein Luka Jovic aus. Lange war aber nicht zu sehen, warum Real Madrid derart viel für den bisherigen Frankfurt-Stürmer ausgegeben hat. Gregoritsch wusste den Grund: "Das Mittelfeld hat gut gearbeitet, einen Spieler wie Jovic darf man nicht zur Entfaltung kommen lassen."

Tatsächlich waren es die Österreicher, die frech und mutig nach vorne spielten. Schon Xaver Schlager hatte nach toller Vorlage von Sascha Horvath die Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am serbischen Torhüter (29.). Dann aber wurde gejubelt, wenn auch mit Verzögerung. Ein Honsak-Schuss wurde zu Horvath abgefälscht, der die Stange traf. Den Abpraller setzte Hannes Wolf ins Tor (37.). Weil der Assistent zuerst Abseits anzeigte, musste der Videoschiedsrichter eingreifen. Die Bilder zeigten es ganz klar: Kein Abseits, Tor für Österreich!

Ein einziges Mal setzte sich Jovic in Szene, da aber gleich richtig, als er per Kopf nur die Latte traf (50.). Dann begann aber eine rot-weiß-rote Drangphase, in der Schlager (51.), Honsak (55.), Stefan Posch (56.) und Schlager (64.) beste Möglichkeiten aufs 2:0 hatten. Hinten drohte auch Gefahr, aber Nemanja Radonjic fuhr bei seinem aussichtsreichen Schuss (71.) unter den Ball.

Eine Viertelstunde vor Schluss musste das schwache schwedische Referee-Trio erneut vom Video-Schiedsrichter korrigiert werden: Referee Ekberg ahndete eine brutale Attacke von Vukasin Jovanovic an Hannes Wolf von hinten nicht einmal als Foul. Nach dem Video-Entscheid gab es Rot, aber auch Österreichs Torschütze musste verletzt vom Platz. Bruch des rechten Außenknöchels lautete die niederschmetternde Prognose. Schlimme Fotos machten später die Runde, die den umknickenden Knöchel im Moment des Fouls zeigen. Als es nach minutenlanger Unterbrechung weiterging, jagte Horvath den Freistoß direkt zum 2:0 ins Netz (78.).

In Überzahl spielte Österreichs Team den Sieg kontrolliert nach Hause, ließ aber in der siebenminütigen Nachspielzeit auch noch einen Schuss an die Außenstange durch die Serben zu. Rotsünder Jovanovic entschuldigte sich nach dem Spiel für das schwere Foul, der Verteidiger kündigte an, Hannes Wolf im Spital besuchen zu wollen.

Stimmen nach dem Spiel

Teamchef Werner Gregoritsch meinte: "Es ist ein besonderer Moment und ein besonderer Erfolg. Wir galten als größter Außenseiter dieses Turniers und haben nun gegen eine starke serbische Mannschaft gezeigt, dass wir sie so bespielen können, dass sie auch verlieren können. Für Hannes Wolf und für uns ist es fürchterlich, dass er sich so schwer verletzt hat. Er hat gezeigt, wie wertvoll er für uns ist."

Sascha Horvath (Torschütze Österreich): "Das Tor freut mich extrem. Aber es war wichtig für uns alle. Es ist richtig geil, was wir hier erleben. Dass das erste Spiel so aufgeht ist ein Traum." Über Wolf-Verletzung: "Ich wollte noch mit ihm reden, aber er war komplett fertig. Ich hoffe, es ist nicht ganz schlimm. Die ganze Mannschaft steht hinter ihm."

Stefan Posch (Verteidiger Österreich): "Wir hätten mehr Tore machen müssen, bei den Chancen, die wir hatten. Aber wir können stolz sein auf unsere Leistung, wie wir Österreich vertreten habe. Es war der erste Schritt, wo wir hinwollen. Den zweiten können wir Donnerstag machen. Unsere Stärke ist der Teamgeist, wie wir zusammen auftreten. Das hat uns auch heute ausgemacht."

Am Donnerstag (18.30 Uhr) trifft Österreich im zweiten Spiel in Udine auf Dänemark.