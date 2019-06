Zum Start der U21-Europameisterschaft geht das ÖFB-Team als Außenseiter in die Partie gegen Serbien. Zwei Salzburger kennen aber keinen Respekt vor großen Namen.

Das Abenteuer Europameisterschaft kann beginnen für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft. Die Auswahl von Teamchef Werner Gregoritsch startet am Montag (18.30 Uhr, live in ORF eins) in Triest gegen Serbien in die Endrunde. Die weiteren Gegner in Gruppe B sind Dänemark und Deutschland.

...