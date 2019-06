Für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft ist die Europameisterschaft in Italien vorbei. Nach einer starken Leistung beim 1:1 (1:1) im letzten Spiel gegen Deutschland am Sonntagabend in Udine reichte es zu Platz drei in der Gruppe.

Für Österreichs Unter-21-Nationalmannschaft ist die Europameisterschaft in Italien vorbei. Nach einem 1:1 (1:1) im letzten Gruppenspiel gegen Halbfinalist Deutschland am Sonntagabend in Udine reichte es zwar nur zu Platz drei. Im Parallelspiel siegte Dänemark gegen Serbien mit 2:0, wodurch auch ein voller Erfolg den Österreichern nicht mehr den Aufstieg gebracht hätte. Doch es war eine Abschiedsvorstellung, nach der das Team erhobenen Hauptes und stolz die Heimreise antreten kann. Gegen die bisher so stark aufgetretenen Deutschen war Werner Gregoritschs Team die bessere Mannschaft und hätte sich den Sieg verdient gehabt.

Gänsehautstimmung herrschte im Stadio Friuli, als rund 6.000 österreichische Fans die Hymne sangen und mit "Immer wieder Österreich" dem Team Mut machten. Werner Gregoritschs Elf ging entsprechend unerschrocken ins Match und ließ kaum etwas zu gegen die in bisher zwei Spielen neun Mal erfolgreiche deutsche Offensive. Das bereits zum EM-Titelfavoriten erklärte deutsche Team musste froh sein, mit 1:1 in die Halbzeit gehen zu können.

Aber die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz hat genug Klasse, aus keiner Chance ein Tor zu machen. Das tat Luca Waldschmidt, er zog aus gut 20 Metern einfach einmal ab und traf genau ins Kreuzeck (14.). Es war bereits das fünfte Turniertor des Stürmers vom SC Freiburg.

Die Chance auf den Ausgleich ergab sich, weil Torhüter Alexander Nübel zu ungestüm aus seinem Tor kam und beim Abfangen einer Flanke mit dem aufgestellten Knie Kalajdzic am Kopf traf. Elfmeter, der lettische Schiedsrichter zückte die Gelbe Karte für Nübel. Anders als bei der Niederlage gegen Dänemark ließ sich Kevin Danso - defensiv in diesem Spiel nicht zu überwinden - diesmal den Ball nicht abnehmen und verwertete den Strafstoß zum 1:1-Ausgleich (24.). Das dritte Gegentor der Deutschen im Turnier war das dritte aus einem Elfmeter, auch das belegt die Stärke der Hintermannschaft um Jonathan Tah.

Vom zeitgleich gefallenen 1:0 für Dänemark gegen Serbien erfuhren die Österreicher auf dem Platz nichts, sie arbeiteten selbst eifrig daran, in Führung zu gehen, und rissen die Fans immer wieder von den Sitzen: Gegen Kalajdzics Kopfball rettete Nübel per Reflex (34.), Marco Friedl verfehlte das Tor per Weitschuss nur knapp (43.) und schließlich landete ein Kopfball Kalajdzics an der Innenstange (45.+1).

Auch nach der Pause spielten die Deutschen wie mit angezogener Handbremse, während das Gregoritsch-Team Siegeswillen zeigte. Husein Balic war auf dem Weg zum 2:1, aber wieder hatte Nübel sein Bein dazwischen (57.).

Inzwischen führten die Dänen mit 2:0, es ging damit für Österreich nicht mehr um einen möglichen Aufstieg, sondern nur noch um den historischen ersten U21-Sieg gegen Deutschland. Der Einsatz war trotz nachlassender Kräfte bis zum Schluss vorbildlich, Alexander Schlager rettete in der 92. Minute mit Super-Reflex bei einem Schuss von Mahmoud Dahoud. Die Zuschauer honorierten die Leistung mit lang anhaltendem Abtrittsapplaus für die Österreicher.



Stimmen nach dem Spiel

Werner Gregoritsch (Trainer Österreich): "Es war für mich ganz wichtig, dass wir heute Charakter zeigen. Das ist uns gelungen. Ich glaube, dass es ein rassiges Spiel war. Schlussendlich muss man sagen, dass das Unentschieden verdient ist. Wir haben gezeigt, dass wir da auch dagegenhalten können, haben auch unsere Möglichkeiten gehabt. Am Ende waren es 20 Minuten gegen Dänemark, wo wir nicht gut gespielt haben. Daher ist es sehr bitter."

Stefan Kuntz (Trainer Deutschland): "Österreich hat klasse gespielt. Wir konnten unser Spiel nicht so durchziehen wie in den vergangenen Partien. Im Spiel nach vorne haben wir in den vergangenen Spielen besser abgeschlossen. Für uns war es erstmal verwunderlich, dass es Elfmeter gibt. Das war heute schon eine Klasseleistung. Man sieht auch, dass die Jungs, die in der Bundesliga spielen, Klasse haben."

Sasa Kalajdzic (Stürmer Österreich): "Ich glaube, wenn man sich die Chancen anschaut, haben wir mehr gehabt. Ich habe zwei Hundertprozentige gehabt, da muss ich eine machen. Deutschland ist nicht richtig ins Spiel gekommen. Man kann nicht erwarten, dass er (Luca Waldschmidt; Anm.) den so reinmacht. Ich bin trotzdem extrem stolz, wir haben Österreich top vertreten." Zum Elfmeter: "Als Schiedsrichter hätte ich nicht einmal Elfmeter gegeben, um ehrlich zu sein."

Kevin Danso (Verteidiger Österreich): "Leider sind wir nicht weitergekommen. Ich glaube, wir haben ein super Spiel abgeliefert. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Was wir geleistet haben, nach dem Spiel gegen Dänemark, war überragend. Ich glaube, wir haben es Deutschland heute schwer gemacht, das haben wir gegen Dänemark leider nicht geschafft. Es ist ärgerlich, dass wir nicht weitergekommen sind. Aber wir machen weiter."

Philipp Lienhart (Mittelfeldspieler und Kapitän Österreich): "Auf der einen Seite haben wir heute ein Topleistung geboten, wir waren mindestens gleich gut. Auf der anderen Seite sind wir ausgeschieden. Es zieht sich schon durchs ganze Turnier durch, wir machen die Chancen nicht. Aber der Rest hat gestimmt. Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Ich möchte mich noch einmal bedanken bei der Unterstützung, das hat uns Auftrieb gegeben."

U21-EM in Italien und San Marino

Gruppe A:

Polen - Belgien 3:2

Italien - Spanien 3:1

Spanien - Belgien 2:1

Italien - Polen 0:1

Belgien - Italien 1:3

Spanien - Polen 5:0





1. Spanien 3 2 0 1 8:4 6 2. Italien 3 2 0 1 6:3 6 3. Polen 3 2 0 1 4:7 6 4. Belgien 3 0 0 3 4:8 0

Gruppe B:

Serbien - Österreich 0:2

Deutschland - Dänemark 3:1

Dänemark - Österreich 3:1

Deutschland - Serbien 6:1

Österreich - Deutschland 1:1

Dänemark - Serbien 2:0

1. Deutschland 3 2 1 0 10:3 7 2. Dänemark 3 2 0 1 6:4 6 3. Österreich 3 1 1 1 4:4 4 4. Serbien 3 0 0 3 1:10 0

Gruppe C:

Rumänien - Kroatien 4:1

England - Frankreich 1:2

England - Rumänien 2:4

Frankreich - Kroatien 1:0

1. Rumänien 2 2 0 0 8:3 6 2. Frankreich 2 2 0 0 3:1 6 3. England 2 0 0 2 3:6 0 4. Kroatien 2 0 0 2 1:5 0

Ins Halbfinale steigen die Gruppensieger und der beste Zweite auf.



Quelle: SN