Der Höhenflug der österreichischen U21-Fußballer wurde bei der EM in Italien gestoppt. Gegen Dänemark kassierte die Auswahl von Werner Gregoritsch am Donnerstag eine 1:2-Niederlage. Schlüsselszene war ein vergebener Elfmeter von Christoph Baumgartner (73.) beim Stand von 1:1.

Die Chancen aufs Halbfinale sind für die Österreicher damit nur noch gering. Nur der Gruppensieger steigt fix auf.

Die Dänen gingen in der 33. Minute durchaus verdient in Führung. Kevin Danso wurde auf der rechten Abwehrseite gleich zwei Mal ausgetanzt, Joakim Maehle lupfte den Ball über den herauseilenden Torhüter Alexander Schlager hinweg ins Tor. Zuvor hatten die Dänen bereits bei einem direkten Eckball (22.) und einem Stangenschuss (27.) jeweils von Robert Skov ihre Gefährlichkeit gezeigt. Für Österreich stand nur ein Weitschussversuch von Sandro Ingolitsch (18.) zu Buche.

Marko Kvasina, der Ersatzmann für den verletzten Hannes Wolf, konnte sich kaum in Szene setzen. In der Defensive agierten die Österreicher zaghaft - nach einer halben Stunden zeigte die Foulstatistik 8:0 für Dänemark.

Unverändert ging das ÖFB-Team in die zweite Halbzeit. Nach nur 90 Sekunden erzielte Philipp Lienhart per Kopf nach einem Eckball von Sascha Horvath das 1:1. Ein weiteres Mal rettete das Aluminium die Gregoritsch-Elf, als Jens Stage per Kopf die Querlatte traf (60.). Dann bestätigte der Videoschiri eine Abseitsstellung von Jacob Brun-Larsen vor seinem vermeintlichen Treffer zum 2:1 für die Dänen. Praktisch im Gegenzug wurde Sascha Horvath im Strafraum gelegt. Den Elfmeter vergab der eingewechselte Christoph Baumgartner. Gegen den Hoffenheim-Legionär parierte Torhüter Daniel Iversen (73.).

Vier Minuten später ging Dänemark mit 2:1 in Führung, Maehle verwertete ein Flanke von Andreas Skov Olsen. Die Schlussoffensive der Österreicher brachte keine wirkliche Gefahr mehr, mit einem letzten Entlastungsangriff erhöhte Skov-Olsen auf 3:1 für die Dänen.

In einem weiteren Spiel der Gruppe B deklassierte Deutschland die Serbien am Donerstag mit 6:1 (3:0). Damit ist klar: Österreich braucht am Sonntag in jedem Fall einen Sieg gegen Deutschland, um noch die kleine Aufstiegschance zu wahren. Nur der Gruppensieger ist fix im Halbfinale. Dazu kommt der beste der drei Gruppenzweiten. Unter sechs Punkten wird es diesen Platz wohl nicht geben.

Stimmen nach dem Spiel

Xaver Schlager (ÖFB-Mittelfeldspieler): "Es ist bitter und war unnötig. Wir sind selber schuld. Die Dänen haben es mannschaftstaktisch sehr gut gemacht. Wir haben sie mit vier erwartet hinten, sie haben mit fünf gespielt, das war eine neue Zuordnung, wir haben da längere Zeit gebraucht, bis wir uns darauf eingestellt haben. Zweite Hälfte ist es viel besser gelaufen, da haben wir auch richtig gedrückt, aber die Chancen nicht gemacht. Im entscheidenden Moment mache ich einen Fehler, und wir kriegen das Tor und das ist eben eiskalt bestraft worden. Was gegen Serbien nicht bestraft worden ist, ist heute bestraft worden. Deshalb ist es eine Niederlage geworden. Wenn der Elfer reingegangen wäre, wäre es anders ausgegangen, mindestens 2:3, das ist hätte, wenn. Wir haben ihn nicht gemacht. Das ist Fakt."

Werner Gregoritsch (Teamchef Österreich): "Ich möchte der Mannschaft nichts vorwerfen. Wir haben ganz einfach die Frische und Fitness nicht zusammenbekommen, haben im ersten Spiel sehr viel Kraft gelassen. Wir haben nicht die Aggressivität auf den Platz bekommen, sind immer zu spät gewesen und haben uns auch nicht viel zugetraut. In der zweiten Hälfte haben wir mehr nach vorne attackiert. Der Elfer war die Schlüsselszene. Ich will den Sündenbock aber nicht beim Baumi (Dominik Baumgartner) suchen. Sehr schade, weil sich die Mannschaft sehr gut präsentiert hat."

Sascha Horvath (Offensivspieler Österreich): "Durch die erste Hälfte haben wir verdient verloren. Wir waren sehr träge, sind schwer ins Spiel gekommen. Erst in der zweiten Hälfte waren wir mit einem ganz anderen Selbstvertrauen am Platz. Durch die erste Hälfte haben wir verdient verloren. Wir können uns dann aber nur vorwerfen, dass wie die Chancen nicht genutzt haben."

Sandro Ingolitsch (Außenverteidiger Österreich):

"Wir haben die Dänen in anderer Grundformation erwartet. Sie haben uns nur laufen lassen. Wir mussten froh sein, nur mit 0:1 in die Halbzeit zu gehen. Es war eine verdiente Niederlage. Aber wenn der Elfmeter reingeht, glaube ich, gewinnen wir das Spiel."