Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich für die EM 2020 qualifiziert - und das auf eine letztlich souveräne Weise, wie sie noch vor wenigen Monaten nicht absehbar gewesen war. Die ÖFB-Auswahl startete nämlich mit zwei Niederlagen in die Qualifikation, trotzdem buchte sie dank des 2:1-Erfolgs am Samstag in Wien gegen Nordmazedonien schon eine Runde vor Schluss das EURO-Ticket.

