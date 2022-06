Vier Salzburger Fußball-Profis prägen den neuen Stil im ÖFB-Team

Österreichs Fußball-Nationalteam kämpft am Montag in Dänemark um Gruppenplatz eins in der Nations League. Unter Teamchef Ralf Rangnick tritt die Auswahl wieder selbstbewusst auf.

SN/GEPA pictures Konrad Laimer aus Abersee ist eine Stütze im ÖFB-Team.