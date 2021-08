Vier Salzburgerinnen in Fuhrmanns ÖFB-Teamkader

Zum Auftakt der WM-Qualifikation treffen Österreichs Fußballerinnen im September auf Lettland und Nordmazedonien. Im Kader von Teamchefin Irene Fuhrmann findet sich ein Salzburger Quartett.

Die Österreicherinnen treffen jeweils auswärts am 17. September auf Lettland und am 21. September auf Nordmazedonien. Im 22-köpfigen Kader stehen die Routiniers Sarah Zadrazil (Bayern München) und Laura Feiersinger (Eintracht Frankfurt), die beide am Wochenende mit ihren Clubs siegreich in die deutsche Bundesliga gestartet sind. Mit St. Pölten-Stürmerin Steffi Enzinger aus Mittersill und Grasshoppers-Legionärin Katja Wienerroither aus Eugendorf bildet Salzburg zudem das halbe Offensivaufgebot der ÖFB-Frauen.

Weitere Gegner im WM-Quali-Herbst sind - im einzigen Heimspiel - Luxemburg (22. Oktober) sowie Nordirland (26. Oktober), England (27. November) und neuerlich Luxemburg (30. November). Prominenter Ausfall im Kader ist Arsenal-Legionärin Vicki Schnaderbeck, die vorerst nur auf Abruf nominiert wurde. Vor ihrem 110. Länderspiel steht Sarah Puntigam - die Legionärin hätte dann ein Spiel mehr als Nina Burger, mit der sie sich derzeit noch den Rekord teilt.