Vier Spieler hoffen gegen Griechenland auf ÖFB-Teamdebüt

Im Testspiel am Mittwoch in Klagenfurt gegen Griechenland könnte es im österreichischen Fußball-Nationalteam gleich vier Debütanten geben. Sasa Kalajdzic bekam von Franco Foda bereits eine Einsatzgarantie. Auch Raphael Holzhauser, Maximilian Ullmann und Marco Friedl dürfen sich Hoffnungen auf ihre Premiere im ÖFB-Trikot machen, weil der Coach wohl einigen Stammakteuren im Hinblick auf die folgenden Nations-League-Partien in Nordirland und Rumänien eine Pause geben wird.

SN/APA (dpa)/Tom Weller Kalajdzic bekam von Foda bereits eine Einsatzgarantie