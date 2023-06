Warum der Torhüter von Red Bull Salzburg im Vierkampf um den Platz im ÖFB-Tor beste Karten hat

Erst in den Trainingseinheiten vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien am 17. Juni wird sich entscheiden, welcher Torhüter in der Startformation des Fußball-Nationalteams steht.

BILD: SN/GEPA PICTURES ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sucht eine neue Nummer eins.