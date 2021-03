Was für Österreichs Nationalteam gegen die Dänen anders wird

Nach dem 3:1 gegen die Färöer liegt der Fokus des ÖFB-Teams ganz auf dem Schlager. Der Gegner deckte seine Karten nicht auf.

In die Fußballgeschichte eingehen wird der 3:1-Sieg Österreichs gegen die Färöer vom Sonntag nicht. Obwohl nach dem 0:1-Rückstand kurz eine ähnliche Blamage im Raum stand wie die Niederlage von Landskrona 1990, blieben David Alaba und Co. in dem WM-Qualifikationsspiel ruhig und drehten das Spiel noch. Die Österreicher verabsäumten es aber auch, gegen die doch recht limitierten Inselkicker ein Torfestival zu veranstalten.

Ein solches gab es in Herning, wo Dänemarks B-Besetzung Moldawien mit 8:0 aus dem Stadion schoss. Am ...