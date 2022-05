Was Irene Fuhrmann mit Ralf Rangnick verbindet

Die Teamchef des österreichischen Frauenfußball-Nationalteams steckt mitten in der Vorbereitung auf die EURO-Endrunde und darf außerdem von einem historischen WM-Coup träumen.

Was verbindet Irene Fuhrmann mit ihrem männlichen Teamchef-Pendant? Ralf Rangnicks derzeitiger Arbeitsplatz ist das Old-Trafford-Stadion in Manchester. Dort, im "Theatre of Dreams", wird die Teamchefin mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am 6. Juli das bislang größte Spiel ihrer Karriere bestreiten: Österreich ist Gegner von Gastgeber England im Eröffnungsspiel der Europameisterschaft.

Vorfreude oder weiche Knie, was überwiegt? Fuhrmann sagte am Montag in Salzburg als Gast der Sportjournalisten-Vereinigung "Sports Media Austria": "Ich weiß dass meine Spielerinnen beim Anpfiff fokussiert sein werden. ...