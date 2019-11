Weibliche ÖFB-Nachwuchs-Teams kennen nächste EM-Quali-Gegner

Einen Tag vor Auslosung der Fußball-Endrunde 2020 haben Österreichs weibliche Nachwuchs-Nationalteams im UEFA-Hauptquartier in Nyon ihre Gegner für die anstehenden EM-Qualifikationen zugelost bekommen. Das U17-Nationalteam (Jahrgang 2003) trifft in der Eliterunde in Gruppe 3 (23.-29.3. 2020) auf Gastgeber Irland, Serbien und Dänemark und kämpft um die zweite EM-Teilnahme in Serie.

Die sieben Gruppensieger qualifizieren sich neben Gastgeber Schweden für die U17 EURO 2020 (9. bis 22. Mai). Die U19-Frauen (Jahrgang 2001) bekommen es in der Eliterunde (8.-14.4.) in Gruppe 4 mit Gastgeber Kroatien, Finnland und Russland zu tun. Die U19-EM-Endrunde geht von 21. Juli bis 2. August in Georgien in Szene. Ausgelost wurden auch die Gruppen für die 1. Qualifikationsrunde für die EM-Endrunden 2021. Auf Österreichs U17 (Jahrgang 2004) warten von 8. bis 14. Oktober Gastgeber Litauen, Griechenland und Kosovo, auf die U19 von 21. bis 27. Oktober Gastgeber Kroatien, Deutschland und Kasachstan. Quelle: APA