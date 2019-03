Weitere Einbürgerungsversuche beim ÖFB nicht ausgeschlossen

Mit versuchten Einbürgerungen von potenziellen Fußball-Teamspielern hat man beim ÖFB in der Vergangenheit leidvolle Erfahrungen gemacht. Der Plan, Steffen Hofmann in Österreichs Nationalteam zu bringen, ging in die Hosen, diverse Brasilianer schafften es aus verschiedenen Gründen nicht in die heimische Auswahl und auch mit der Spielgenehmigung für den Deutschen Christian Lell klappte es nicht.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Laut Teamchef Foda geht es vor allem darum, Talente zu halten