Welche Gegner Österreich bei der EM bekommen kann

Spielorte und Politik führen Regie bei der Gruppeneinteilung. Österreich wird nicht in Kopenhagen und St. Petersburg spielen.

Österreich wird bei der EM-Gruppenauslosung am 30. November in Bukarest in Topf 3 landen. Damit fallen Portugal, Türkei, Dänemark, Schweden und Tschechien als Gegner weg. Noch möglich sind aber alle sechs Gruppen, womit vorerst auch die Spielorte offenbleiben. Genaueres wissen etliche andere Teilnehmer bereits vor der Auslosung. So ist schon fix, dass Russland, Dänemark und Belgien in der Gruppe B spielen werden (und daher sicher nicht Österreich). Das liegt an den Spielorten St. Petersburg und Kopenhagen sowie am Umstand, dass die Russen wegen ihres Nachbarschaftskonflikts nicht die Ukraine als Gegner erhalten können. So blieb nur noch Belgien als Topf-A-Nation ohne Heimspielort übrig. Die Ukraine wandert entsprechend in die Gruppe C mit den Niederlanden.

Im vierten Topf stehen bislang nur Finnland und Wales fest, dazu gesellen sich die vier Nationen, die sich über das Nations-League-Play-off im März ihr Ticket sichern können. Unter ihnen befinden sich mit Ungarn, Irland, Rumänien und Schottland auch noch vier Gastgeberländer. Daher wird beispielsweise der Sieger des Nations-League-Pools mit den Iren fix in der Gruppe mit Spanien spielen (Spielorte: Bilbao und Dublin) oder jener mit Ungarn in der Gruppe mit Deutschland (Spielorte: München und Budapest).







Die Topfeinteilung:

Topf 1: Italien, Belgien, England, Deutschland, Spanien, Ukraine.

Topf 2: Frankreich, Schweiz, Kroatien, Polen, Niederlande, Russland.

Topf 3: Portugal, Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden, Tschechien.

Topf 4: Wales, Finnland, Sieger Play-off A, Sieger Play-off B, Sieger Play-off C, Sieger Play-off D.

Die Endrundengruppen

Gruppe A (Spielorte Rom, Baku)

Italien Gastgeber FRA/SUI/CRO/POL A2 POR/TRK/AUT/SWE/CZE A3 Play-off A/Play-off B/Play-off C A4

Italien steht als Gastgeber fest. Da Aserbaidschan fix nicht qualifiziert ist, ist in dieser Gruppe kein zweiter Gastgeber vertreten.

Gruppe B (Spielorte St. Petersburg, Kopenhagen)

Belgien B1 Russland Gastgeber Dänemark Gastgeber FIN/WAL B4

Russland und Dänemark sind Gastgeber.

Belgien landet ohne Losprozedur in dieser Gruppe, weil von den A-Topf-Nationen d vier bereits als Gastgeber gesetzt sind und die Ukraine wegen des Konflikts der beiden Ländern nicht gegen Russland spielen kann.

Finnland/Wales können aus Topf 4 nur noch in dieser Gruppe spielen. Die übrigen vier Nationen kommen aus den Play-offs. Weil mögliche Gastgebernationen vertreten sind bzw. Kosovo (Topf 4) aus politischen Gründen nicht auf Russland treffen kann, bleiben FIN/WAL.

Gruppe C (Spielorte Amsterdam, Bukarest)

Ukraine C1 Niederlande Gastgeber POR/TRK/AUT/SWE/CZE C3 Play-off A oder C C4

Die Ukraine kommt als verbleibende A-Topf-Nation zu Gastgeber Niederlande. Den vierten Platz erhält wegen des Spielorts Bukarest der Play-off-Pool mit den Rumänen. Ob diese mit Island in Pool A oder mit Schottland, Norwegen, Serbien bzw. Bulgarien/Israel/Ungarn, entscheidet das Los am 22. 11.

Gruppe D (Spielorte London, Glasgow)

England Gastgeber FRA/SUI/CRO/POL D2 POR/TRK/AUT/SWE/CZE D3 Play-off C D4

England spielt im Wembley. Aus dem Play-off-Pool C mit Schottland (wäre Gastgeber), Norwegen, Serbien sowie Bulgarien/Israel/Ungarn kommt das vierte Team dazu.

Gruppe E (Spielorte Dublin, Bilbao)

Spanien Gastgeber FRA/SUI/CRO/POL E2 POR/TRK/AUT/SWE/CZE E3 Play-off B E4 mit Irland

Spanien spielt in Bilbao. Aus den Nations-League-Play-offs wird B zugeteilt, weil Irland (mit Spielort Dublin) dort mit Bosnien-Herzegowina, der Slowakei und Nordirland um einen Platz rittert.

Gruppe F (Spielorte München, Budapest)

Deutschland Gastgeber FRA/SUI/CRO/POL F2 POR/TRK/AUT/SWE/CZE F3 Play-off A/C mit Ungarn F4

Deutschland bestreitet seine Spiele in München. Ungarn kann sich seine Heim-Vorrunde im Play-off sichern. Gegner sind entweder Schottland/Norwegen/Serbien oder Island/Bulgarien/Israel.

Quelle: SN