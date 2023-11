Wenn schon Anfang Dezember Bescherung ist

Julia Hickelsberger-Füller kehrt rechtzeitig zum Showdown in der Nations League ins ÖFB-Team zurück. Auf das weibliche U19-Team wartet eine historische WM-Chance.

Von wegen "stillste Zeit im Jahr": Für Fußball-Teamchefin Irene Fuhrmann werden gerade die Wochen bis Weihnachten so richtig intensiv: Finish in der Nations League mit Österreichs Frauen-Nationalteam, viel Beobachtungsbedarf an vier Spieltagen der Women's Champions League mit vielen ÖFB-Akteurinnen und zum Drüberstreuen ein Nachwuchs-Highlight von historischer Dimension.

Als Belohnung winken verfrühte Weihnachtsgeschenke. Im Fall des A-Teams wäre das der Klassenerhalt in der Nations League. Vor den abschließenden Partien auswärts in Frankreich (1. Dezember) und in St. Pölten gegen Norwegen (5. Dezember) ist der dafür notwendige zweite Platz zum Greifen nah. Auf Portugal haben Sarah Zadrazil und Co. vier Punkte Vorsprung, auf Norwegen fünf. Fuhrmann sieht durchaus auch Chancen, in Rennes gegen Frankreich etwas mitzunehmen: "Wenn wir an das Hinspiel denken, dann hätten wir in Wien auch einen Punkt machen können", sagt sie.

Die Entscheidung dürfte aber daheim gegen Norwegen fallen. "Das wird um nichts leichter werden als die Partie in Frankreich", warnt die Teamchefin. Die bisherigen Spiele hätten gezeigt, dass die Nations League Spannung und enge Duelle bringe. Umso glücklicher ist Irene Fuhrmann, dass sie mit der Rückkehr von Julia Hickelsberger-Füller rechnen kann. Die Offensivspielerin von Hoffenheim war nach Meniskusoperation und Muskelbündelriss ein Jahr lang außer Gefecht. "Mit ihrer Geschwindigkeit und Robustheit hilft sie unserem Spiel sehr weiter, unabhängig von ihrer Einsatzzeit", freut sich Fuhrmann.

Die Talente Mariella El Sherif, Lainie Fuchs und Chiara D'Angelo werden dem A-Team nicht zur Verfügung stehen. Der erfreuliche Grund: Sie haben die große Chance, sich mit dem Ticket für die U20-WM 2024 in Kolumbien selbst zu bescheren. Das Play-off für den ÖFB-Nachwuchs von Coach Hannes Spilka steigt am 4. Dezember in Barcelona. Es wäre die erste Weltmeisterschaftsendrunde für ein ÖFB-Frauenteam überhaupt. Irene Fuhrmann drückt die Daumen: "Für die Mädchen wäre eine WM-Teilnahme eine unbezahlbare Erfahrung, von der wir alle profitieren."

