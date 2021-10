Wer Österreich zur WM 2022 führen kann

Schafft Franco Foda noch die Kehrtwende oder braucht das ÖFB-Team einen neuen Trainer?

Unter Teamchef Franco Foda hinkt das österreichische Fußball-Nationalteam den eigenen Ansprüchen derzeit weit hinterher. In der WM-Qualifikation steht das ÖFB-Team nach dem 2:0-Sieg gegen die Färöer und der 0:1-Niederlage in Dänemark weiterhin nur auf Platz vier und hat keine Chance mehr, sich über die Gruppenphase für die Endrunde in Katar zu qualifizieren. Trotzdem ist der WM-Zug noch nicht abgefahren: Kapitän David Alaba und Co. können sich, dank der starken Nations League, aller Voraussicht nach über das Play-off Ende März noch ...