Wie Österreichs U19-Mädchen die Sensation gegen Deutschland schaffen wollen

Das Abenteuer Europameisterschaft startet für die weibliche ÖFB-U19 im Burgenland. Bei der Endrunde in Belgien warten große Kaliber auf die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka.

Valentina Mädl und Co. brennen auf die EM-Endrunde.

Die EM steigt von 18. bis 30. Juli in Belgien, bereits an diesem Wochenende beginnt für die Österreicherinnen die intensive Phase er Vorbereitung. Im burgenländischen Illmitz ist die ÖFB-Auswahl unter den Augen von Sportdirektor Peter Schöttel und Interims-Präsident Johann Gartner zu einem viertägigen Lehrgang zusammengekommen, um sich den letzten Feinschliff zu holen.

Erst einmal, nämlich 2016, war Österreich mit der U19 bei einer EM-Endrunde vertreten. Die heutige A-Teamchefin Irene Fuhrmann führte damals eine Auswahl an, der unter anderem später so bekannte Namen wie Marina Georgieva, Katharina Nascheweng oder Barbara Dunst angehörten.

Heuer hat Österreichs Team einen der nur sieben Plätze neben Gastgeber Belgien im Frühjahr durch einen sensationellen 2:1-Sieg im Qualiturnier gegen Gastgeber Italien erobert. Das macht Mut für die Endrunde, bei der Deutschland, Belgien und die Niederlande die Vorrundengegner sind. Teamchef Spilka sagt: "Unsere größte Stärke ist der Zusammenhalt im Team. Wir können und wollen in Belgien ein richtig unangenehmer Gegner sein, der geschlossen als Einheit auftritt und entschlossen auf dem Platz steht. Wenn uns das gelingt, können wir auch in dieser anspruchsvollen, aber reizvollen Gruppe punkten. Das gilt es in den verbleibenden Tagen zu verinnerlichen."

Von der positiven Stimmung eine Woche vor Abreise überzeugten sich auch ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel und Johann Gartner, der am Samstag das Amt des ÖFB-Präsidenten an Klaus Mitterdorfer übergab. Schöttel erklärte: "Man spürt, dass sich die Spielerinnen selbst ein hohes Ziel gesetzt haben. Mit den positiven Erfahrungen der erfolgreichen Qualifikation im Rücken kann das gesamte Team optimistisch in das Turnier gehen. Auch wenn mit Deutschland, den Niederlanden und Belgien eine anspruchsvolle und starke Gruppe wartet, darf man sich durchaus auch Hoffnungen auf das Erreichen des Halbfinales machen."

Am Montag wird Hannes Spilka den endgültigen Kader bekanntgeben. Herausragende Akteurinnen der Auswahl sind Valentina Mädl und Kapitänin Lainie Fuchs vom Champions-League-Teilnehmer und Serienmeister SKN St. Pölten. Salzburgs Beitrag ist Tormanntrainer Oliver Scheucher, der unter anderem die Entwicklung der Teamtorhüter Alexander Schlager und Cican Stankovic beim SV Grödig wesentlich begleitet hat.

Das Auftaktmatch für die ÖFB-Auswahl steigt am Dienstag, 18. Juli 2023 gegen Rekord-Europameister Deutschland (17:30 Uhr, ORF Sport+). ORF Sport+ überträgt erstmals die komplette Gruppenphase der ÖFB-Auswahl sowie das Finale am 30. Juli in Leuven.