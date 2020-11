Wiedergenesene Feiersinger zurück im ÖFB-Teamkader

ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann kann in der entscheidenden Phase der Fußball-EM-Qualifikation auf Laura Feiersinger zurückgreifen. Die Frankfurt-Legionärin steht nach überstandener Fußverletzung wieder im Kader, der sich ab 22. November in Götzis auf die Duelle mit Frankreich (27.11. in Guingamp) und Serbien (1.12. in Altach) vorbereiten wird. Erstmals seit Oktober 2018 ist Besijana Pireci (Austria Wien/Landhaus) nominiert worden, wie der ÖFB am Dienstag bekanntgab.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Laura Feiersinger ist wieder fit