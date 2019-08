Wien sagt Nein zu Nationalstadion - Alternativen in Niederösterreich und Burgenland

Ein neues Fußball-Nationalstadion wird definitiv nicht in Wien entstehen. Das bestätigte Wiens Sportstadtrat Peter Hacker (SPÖ) in einem Interview mit dem "Kurier" (Dienstag-Ausgabe). ÖFB-Präsident Leo Windtner zeigte sich davon am Dienstag nicht überrascht. Der Fußball-Bund will stattdessen alternative Optionen in Niederösterreich und im Burgenland ausloten.

