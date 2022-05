Wienerroither und Enzinger zurück im ÖFB-Teamkader

Die beiden Salzburger Stürmerinnen Katja Wienerroither und Steffi Enzinger stehen im vorläufigen Kader der Frauenfußball-Nationalmannschaft für das EM-Testspiel gegen Dänemark.

Eine Trainingswoche in Bad Tatzmannsdorf und der Test gegen Dänemark in Wiener Neustadt leiten die Vorbereitung auf die EM im Juli in England ein. ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann hat für den 24-Spielerinnen-Kader auch Stefanie Enzinger und Katja Wienerroither nach ihren Verletzungspausen ins vorläufige Aufgebot zurückgeholt. Ob sie rechtzeitig zum Spiel gegen die Nummer 15 der FIFA-Weltrangliste spielfit sein werden, ist offen.

Die Eugendorferin Katja Wienerroither konnte zuletzt bei Grasshoppers FC nur zuschauen, sie laboriert an Problemen mit dem Syndesmoseband. Steffi Enzinger aus Mittersill war beim alten und neuen Meister St. Pölten wegen eines Meniskuseinrisses nur Zuschauerin. Nicht im Kader steht diesmal Sophie Hillebrand, die Stroblerin von Sturm Graz (kommende Saison bei St. Pölten) ist nach einer Knieverletzung außer Gefecht.



Einige Akteurinnen haben ihre Saison noch nicht beendet und fehlen daher im Kader, unter ihnen Rekordnationalspielerin Sarah Puntigam (Montpellier MHSC/FRA) und die DFB-Pokalfinalistin Maria Plattner (1. FFC Turbine Potsdam/GER).

Teil zwei der EURO-Vorbereitungen steigt dann von 17. Juni bis 26. Juni, ebenfalls im südburgenländischen Bad Tatzmannsdorf. Geplant sind zwei weitere Vorbereitungsspiele - unter anderem am 26. Juni in Lier gegen Belgien. Für 22. Juni ist ein weiteres Heimspiel angesetzt. Der Gegner ist noch offen, nachdem Schottland - aufgrund eines Nachtragsspiels gegen die Ukraine im Rahmen der WM-Qualifikation - nicht mehr zur Verfügung steht. Am 27. Juni gibt Fuhrmann den endgültigen EM-Kader bekannt.