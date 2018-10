Wimmer, Kainz wollen bei ÖFB-Test in Dänemark Chance nützen

Für einige österreichische Fußball-Teamspieler bietet sich am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF eins) in Herning die Gelegenheit, Werbung in eigener Sache zu betreiben. Im Testspiel gegen Dänemark wird Teamchef Franco Foda jenen Kickern eine Chance geben, die zuletzt wenig bis gar nicht zum Zug kamen - so etwa Florian Kainz und Kevin Wimmer.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Kainz will Werbung in eigener Sache betreiben