Windtner: "Red-Bull-Spieler setzen die Impulse"

Für ÖFB-Präsident Leo Windtner profitiert auch das österreichische Nationalteam von der hervorragenden Arbeit des heimischen Serienmeisters Red Bull Salzburg. Richtung Europameisterschaft blickt der Oberösterreicher zuversichtlich.

In weniger als fünf Monaten beginnt für das österreichische Nationalteam das Abenteuer Europameisterschaft. In Gruppe C warten auf die Truppe von Teamchef Franco Foda die Niederlande, die Ukraine und ein Qualifikant aus der Nations League. Im SN-Interview spricht ÖFB-Präsident Leo ...