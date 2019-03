Windtner: "Teamchef-Diskussion bringt nichts"

Der ÖFB-Präsident sprach nach dem 2:4-Debakel in Israel Klartext. Es werde Konsequenzen geben müssen im Fußball-Nationalteam. Franco Foda stehe aber nicht zur Debatte.

ÖFB-Präsident Leo Windtner sprach nach dem 2:4 in Israel über mögliche Konsequenzen aus der zweiten Niederlage im zweiten EURO-Qualifikationsspiel.

Wie ordnen Sie diese Niederlage ein ? Windtner: Es war ein klassischer Selbstfaller. Wir waren 25 Minuten in der Spur und es ist unerklärlich, wie wir dann noch so zurückfallen und verlieren konnten. Das Tor zum 1:2 passiert normal nur einer Schülermannschaft. Beim 1:3 steht der Stürmer völlig frei, das war symptomatisch für die Situation. Wir sind in einen Zurückspielmodus verfallen. Wenn man in so einem Match nicht konsequent weiterspielt, macht man sicher nicht die drei Punkte.

Steht der Teamchef für Sie zur Diskussion? Eine Teamchefdiskussion bringt in dieser Situation sicher nichts. Ich habe mit Franco Foda nach dem Spiel noch lange gesprochen. Klar ist: Vor den nächsten Spielen reicht es nicht, nur einen Zeitplan zu erstellen. Es wird eine nüchterne Analyse geben müssen. Denn Tatsache ist, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Trotzdem ist die Tür noch offen, vor allem wenn wir Israel zu Hause schlagen.

Wie geht es jetzt weiter? Konstruktives Krisenmanagement ist jetzt gefragt. Das ssich daraus Konsequenzen ergeben können, ist klar. Köpferollen auch in der Mannschaft zu fordern, wäre völlig verfehlt. Eine robuste Vertrauensbasis innerhalb des gesamten Teams muss wiederhergestellt werden. Fakt ist auch: Die Rahmenbedingungen waren noch nie so gut für das Nationalteam.

Was hat Sie besonders gestört beim 2:4? Die Spieler müssen erkennen, dass sie mit dem Adler auf der Brust 120 Prozent geben müssen. Der Schlendrian ist eingezogen, weil nicht alle bereit waren, ans absolute Limit zu gehen. In den entscheidenden Situationen hat der Biss gefehlt.

Wie war Ihr Wiedersehen mit Andreas Herzog? Ich habe ihm gratuliert. Seine Haltung war absolut fair. Er meinte, sein Team habe alles gegeben und sei dafür belohnt worden.ww