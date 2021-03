WM-Qualifikation: Das ÖFB-Team braucht im Topduell Tempo und Mut

Im Duell der Gruppenfavoriten Österreich und Dänemark darf sich das ÖFB-Team nicht nur auf eine starke Defensive verlassen. Christoph Baumgartner kommt eine Schlüsselrolle zu.

Wird die Papierform als Maßstab genommen, dann treffen am Mittwoch die beiden Favoriten auf Platz eins in Gruppe F der WM-Qualifikation aufeinander. Der Sieger der Drittrundenpartie Österreich gegen Dänemark macht einen großen Schritt Richtung Endrunde 2022 in Katar. Die Dänen kommen mit viel Selbstvertrauen nach Wien und das ÖFB-Team wird wahrscheinlich nur dann mithalten können, wenn die Truppe von Trainer Franco Foda mit Mut auftritt. Und versucht, das Tempo im Spiel hoch zu halten.

Nur auf Abwarten zu agieren wird gegen den Gruppenfavoriten aus Dänemark nicht reichen. Dafür steckt zu viel individuelle Klasse im Team der Dänen. Vor allem im zentralen Mittelfeld tummeln sich viele Stars, die jederzeit eine Partie mit einer Einzelaktion entscheiden können. Pierre Emile Højbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund) und Christian Eriksen (Inter Mailand) können großen Druck erzeugen.

Da sich nur der Gruppensieger fix für die WM-Endrunde qualifiziert, werden die Österreicher schon auch ein gewisses Risiko eingehen müssen, wollen David Alaba und Co. die Dänen fordern. Dabei kann Foda vor allem auf die Hochform von Christoph Baumgartner setzen. Der Hoffenheim-Legionär bringt alles das mit, was das ÖFB-Team am Mittwoch benötigt: Der 21-Jährige bringt Tempo ins Spiel, ist torgefährlich und auch mutig. Mit drei Toren in sieben Länderspielen zeigte er sich nicht unzufrieden. "Ich versuche, so weiterzumachen, weiter Tore und Assists zu liefern, dann habe ich meinen Job ganz gut erfüllt", sagte Baumgartner. "Das Dänemark-Spiel wird ganz anders als die Partien zuletzt", meinte der Angreifer. "Da müssen wir sehr gut im Verteidigen sein, aber uns auch etwas zutrauen in der Offensive." Baumgartner verwies auf den engen Terminplan mit drei Länderspielen in sieben Tagen. "Wir müssen schauen, dass wir wieder frisch sind. Wir werden uns sehr gut vorbereiten, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die drei Punkte in Wien lassen können."

Mit den Dänen hat Baumgartner auch noch eine Rechnung zu begleichen. Im Juni 2019 traf Baumgartner mit Österreich bei der U21-EM in Udine auf Dänemark. Beim Stand von 1:1 kam Baumgartner als Joker nach einer Stunde auf das Feld und vergab kurz nach seiner Einwechslung einen Elfmeter. Dänemark siegte mit 3:1 und die EM war für Österreich vorbei.

Auch Österreichs Teamchef Foda weiß, dass es gegen die Dänen nicht reichen wird, nur eng in der Defensive zu stehen und einen starken Torhüter Alexander Schlager zu haben (siehe auch Lokalteil Seite 19), um ein gutes Resultat zu erreichen. "Wir müssen kompakt agieren und ihre Flügelspieler unter Kontrolle haben, da kommt viel Arbeit auf unsere Außenverteidiger zu. Darüber hinaus müssen wir unser Spiel in der Offensive entwickeln", sagte Foda.

Der starke Start der Dänen in die Qualifikation hat laut Foda für das Mittwoch-Match wenig bis keine Bedeutung. "Jedes Spiel schreibt seine eigene Geschichte", erklärte der 54-Jährige. "Wir spielen im eigenen Stadion in Wien. Unsere Mannschaft hat Qualität, das hat sie schon in vielen Spielen gezeigt. Sie kann sich immer wieder steigern, wenn der Gegner besser wird." Auch Bayern-Star David Alaba sieht das ÖFB-Team nicht chancenlos: "Wir alle lieben solche Spiele. Vielleicht spielen wir gerade für solche Duelle auf so einem hohen Niveau."