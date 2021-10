WM-Qualifikation: Österreichs Flug ins Ungewisse

Die Reise auf die Färöer steht bisher unter keinem guten Stern: Viele Ausfälle, der Teamchef unter Druck und der Abflug musste wegen Schlechtwetters auf Freitag verschoben werden.

Die letzte Dienstreise von ÖFB-Präsident Leo Windtner, dessen Amtszeit am 17. Oktober endet, beginnt abseits der großen Fußballbühne. Wenn Österreich am Samstag (20.45 Uhr) in Tórshavn auf die Färöer trifft, werden maximal 6000 Zuschauer anwesend sein. Mehr passen nicht in das Nationalstadion des Fußballzwergs, der in der FIFA-Weltrangliste nur auf Platz 114 zu finden ist.

Obwohl die Färöer zu den schwächeren Nationalteams in Europa zählen, hat die Fußballelite immer Respekt vor den Auswärtsspielen im Norden Europas. Bereits bei ...