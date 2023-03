Wöber fällt für EM-Quali-Spiel gegen Estland aus

Österreichs Fußball-Nationalteam muss im zweiten Länderspiel des EM-Quali-Auftaktdoppels am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Linz gegen Estland ohne Maximilian Wöber auskommen. Der Verteidiger von Leeds United zog sich laut ÖFB-Angaben am Freitag beim 4:1 gegen Aserbaidschan eine Muskelverletzung an der linken Oberschenkelrückseite zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Samstag.

BILD: SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Wöber fehlt gegen Estland

Wöber wird das ÖFB-Teamcamp in Windischgarsten laut Verbandsangaben am Sonntag verlassen und zur weiteren Behandlung zu seinem Club nach England zurückkehren. Der 25-Jährige hatte gegen Aserbaidschan als Linksverteidiger begonnen, wurde aber bereits nach etwas mehr als einer halben Stunde verletzt ausgewechselt. Zusehends realistischer scheint gegen Estland hingegen ein Einsatz von David Alaba zu sein - wenn auch nicht von Beginn an. Der ÖFB-Kapitän war nach einem Monat Pause wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel erst am Mittwoch ins Mannschaftstraining eingestiegen. Gegen Aserbaidschan stand der Real-Madrid-Profi noch nicht im Kader. Das ÖFB-Training am Samstag in Windischgarsten, an dem nur die halbe Mannschaft teilnahm, absolvierte Alaba aber erneut über die volle Distanz.