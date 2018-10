Teamchef Franco Foda hat Maximilian Wöber für den verletzten David Alaba in das Aufgebot für die anstehenden beiden Länderspiele gegen Nordirland (12. Oktober) und Dänemark (16.) nachnominiert. Der Ajax-Amsterdam-Legionär war ursprünglich für die U21-Mannschaft vorgesehen, nun werde Wöber aber am Montag zum A-Team stoßen, teilte der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Sonntagabend mit.

Für Ajax war Wöber am Sonntag beim 5:0 gegen AZ Alkmaar bis zur 81. Minute im Einsatz. Quelle: APA