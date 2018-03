Xaver Schlager erstmals im ÖFB-Teamkader

Die starken Auftritte von Red Bull Salzburg schlagen sich auch im Kader von ÖFB-Teamchef Franco Foda nieder. Für die Testspiele gegen Slowenien und Luxemburg wurde Xaver Schlager erstmals einberufen.

Der 20-jährige Xaver Schlager hat eine Musterkarriere hingelegt, die nun eine vorläufige Krönung erreicht hat. Bereits im Alter von elf Jahren kam der Mittelfeldspieler aus seiner Heimat St. Valentin zum Nachwuchs von Red Bull Salzburg und durchlief alle Stationen in der Akademie sowie das Farmteam FC Liefering. Im Mai 2016 debütierte er bei den Red-Bull-Profis (2:1-Sieg gegen Grödig), in der darauffolgenden Saison lieferte er auf dem Weg zum Sieg in der Youth League überragende Leistungen, fehlte aber verletzt im Finale.

Nach einer Verletzungspause startete Schlager unter Marco Rose durch. Im ÖFB hat Schlager sich bereits einen Namen als U21-Stammspieler gemacht. Mit Andreas Ulmer und Stefan Lainer stehen zwei weitere Akteure von Red Bull Salzburg im Kader für Slowenien und Luxemburg. Auf Abruf steht Hannes Wolf bereit, er verstärkt das U21-Team in den Spielen gegen Dänemark (Test) und Mazedonien (EM-Qualifikation).

Ebenfalls erstmals in den A-Teamkader geschafft hat es Peter Zulj von Sturm Graz. Der 24-Jährige war als Jugendspieler bei Red Bull Salzburg tätig und 2012 für ein halbes Jahr beim damaligen Erste-Liga-Club Grödig.

Zum Gerücht um ein weiteres Testspiel gegen Brasilien im Juni gab Teamchef Franco Foda bekannt, dass es derzeit Verhandlungen gebe. Fix sei das Match gegen die "Selecao" am 10. Juni aber noch nicht - im Gegensatz zu den beiden Partien gegen Russland (30. Mai in Innsbruck) und Deutschland (2. Juni in Klagenfurt).

Der Kader für die Spiele gegen Slowenien (23. März, 20.45 Uhr, Wörthersee Stadion, Klagenfurt) und das Auswärtsspiel gegen Luxemburg (27. März, 20.30 Uhr):



TOR: KUSTER Markus (SV Bauwelt Koch Mattersburg, 0), LINDNER Heinz (Grasshopper Club Zürich/CH, 16), SIEBENHANDL Jörg (SK Sturm Graz, 0)

VERTEIDIGUNG: BAUER Moritz (Stoke City FC/ENG, 4 Spiele/0 Tore), DRAGOVIC Aleksandar (Leicester City FC/ENG, 61/1), HINTEREGGER Martin (FC Augsburg/GER, 27/2), LAINER Stefan (FC Red Bull Salzburg, 3/0), PRÖDL Sebastian (Watford FC/ENG, 64/4), ULMER Andreas (FC Red Bull Salzburg, 4/0), WÖBER Maximilian (Ajax Amsterdam/NED, 2/0)

MITTELFELD: ALABA David (FC Bayern München/GER, 59/11), BAUMGARTLINGER Julian (Bayer 04 Leverkusen/GER, 59/1), GRILLITSCH Florian (TSG 1899 Hoffenheim/GER, 5/0), ILSANKER Stefan (RB Leipzig/GER, 26/0), KAINZ Florian (SV Werder Bremen/GER, 6/0), LAZARO Valentino (Hertha BSC/GER, 11/0), SABITZER Marcel (RB Leipzig/GER, 29/5), SCHAUB Louis (SK Rapid, 6/4), SCHLAGER Xaver (FC Red Bull Salzburg, 0), SCHÖPF Alessandro (FC Schalke 04/GER, 13/2), ZULJ Peter (SK Puntigamer Sturm Graz, 0)

ANGRIFF: ARNAUTOVIC Marko (West Ham United/ENG, 67/16), BURGSTALLER Guido (FC Schalke 04/GER, 14/1), GREGORITSCH Michael (FC Augsburg/GER, 5/0).



Auf Abruf: PERVAN Pavao (LASK, 0), STREBINGER Richard (SK Rapid, 0), ALAR Deni (SK Puntigamer Sturm Graz, 1/0), HIERLÄNDER Stefan (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), HOLZHAUSER Raphael (FK Austria Wien, 0), JANKO Marc (FC Lugano/CH, 66/28), KLEIN Florian (FK Austria Wien, 45/0), LAIMER Konrad (RB Leipzig/GER, 0), LIENHART Philipp (FC Freiburg/GER, 0), MARESIC Dario (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), RÖCHER Thorsten (SK Puntigamer Sturm Graz, 0), SCHOBESBERGER Philipp (SK Rapid, 1/0), SERBEST Tarkan (FK Austria Wien, 0), WIMMER Kevin (Stoke City FC/ENG, 8/0), WOLF Hannes (FC Red Bull Salzburg, 0), WYDRA Dominik (FC Erzgebirge Aue, 0).



(SN)