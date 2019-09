Xaver Schlagers Ausfall trifft Foda hart

Das ÖFB-Team bereitet sich in Saalfelden auf die EM-Qualifikation vor.

Die Hiobsbotschaften haben leider schon Tradition vor ÖFB-Länderspielen. Diesmal war es Xaver Schlagers Knöchelbruch, der Teamchef Franco Foda zum Umdisponieren zwang. Der Ex-Salzburger war im Bundesligaspiel von Wolfsburg gegen Paderborn (1:1) bei einem Schussversuch nach zehn Spielminuten im Rasen hängengeblieben und musste mit der Trage abtransportiert werden.

"Ich denke, der Herbst ist für ihn gelaufen", sagte Wolfsburg-Trainer Oliver Glasner. Der Ausfall Schlagers bereitet ihm ebenso Kopfzerbrechen wie Franco Foda. Bei den Siegen im Frühjahr (1:0 gegen Slowenien, 4:1 in Nordmazedonien) war der 21-Jährige einer der Antreiber gewesen und hatte danach auch noch das U21-Team bei der Europameisterschaft in Italien verstärkt. Dort hatte bereits sein ebenfalls von Salzburg in die deutsche Bundesliga gewechselter Mitspieler Hannes Wolf einen Knöchelbruch erlitten - nun arbeiten Salzburgs ehemalige Toptalente parallel auf ihr Comeback im Frühjahr 2020 hin.

Die übrigen ÖFB-Teamspieler rücken am Montag vor den EM-Qualifikationsspielen gegen Lettland (Freitag in Salzburg) und Polen (Montag in Warschau) ins Teamcamp im Saalfeldener Brandlhof ein. Anstelle von Xaver Schlager wurde Louis Schaub nachnominiert. Er konnte am Samstag mit Aufsteiger Köln über einen 2:1-Sieg bei Freiburg jubeln.

Mit wenig Spielpraxis reisen die Leverkusen-Legionäre Julian Baumgartlinger und Aleksandar Dragovic an. In Hochstimmung kommt hingegen David Alaba zum Team. Der 27-Jährige erzielte am Samstag beim 6:1-Sieg von Bayern München gegen FSV Mainz seinen ersten Saisontreffer. Nach Spielende verriet er, dass er im November Vater wird.

Sein Freistoßtor zum 2:1 hatte der Wiener mit "Schnuller-Jubel" gefeiert. Der Jubel galt Freundin Shalimar Heppner. "Da ist etwas zu feiern, das noch größer ist als das heutige Tor und der heutige Sieg", schrieb er in den sozialen Netzwerken. "Alaba junior ist auf dem Weg."

Alabas Clubkollege Robert Lewandowski, nächsten Montag in Warschau mit Polen Gegner der Österreicher, steuerte bei den Bayern sein bereits sechstes Saisontor bei. Fehlen wird den Polen Napoli-Stürmer Arkadiusz Milik, der an Muskelproblemen leidet.