Toptalent von Red Bull Salzburg steht bei Ralf Rangnick hoch im Kurs

Bei Red Bull Salzburg überzeugte Samson Baidoo als Innenverteidiger, im ÖFB-Nationalteam könnte der 19-Jährige in eine neue Rolle schlüpfen.

Samson Baidoo träumt von der Teilnahme an der Fußball-EM.

Der Aufstieg von Samson Baidoo in dieser Fußballsaison hätte rasanter nicht sein können. Nachdem der 19-Jährige bei Meister Red Bull Salzburg seine Chance nutzte, wurde der Grazer von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auch erstmals in den Kader für die EM-Qualifikationsspiele am ...