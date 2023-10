Zickler junior trifft sehenswert für Österreich

Sein Vater war Red-Bull-Torjäger und deutscher Nationalspieler, Jakob Zickler tritt hingegen erfolgreich im rot-weiß-roten Nachwuchs an.

Beim Testspiel gegen Ungarn feierte das ÖFB-U18-Team unter Manfred Zsak am Mittwoch einen 3:2-Auswärtssieg (Highlight-Video auf ÖFB.tv). In Telki gingen die Gastgeber zunächst in Führung, den wichtigen 1:1-Ausgleich per Abstauber erzielte ein Youngster mit bekanntem Namen: Jakob Zickler ist der Sohn von Alexander Zickler, der in der Frühzeit der Red-Bull-Ära in Salzburg auf Torjagd gegangen ist und 2007 und 2008 Bundesliga-Torschützenkönig in Österreich war. Der 17-jährige Jakob spielt derzeit im Nachwuchs von Dynamo Dresden, dem Jugendverein seines Vaters. Seine fußballerische Grundausbildung hat er im Nachwuchs der Salzburger Bullen genossen, danach folgte er seinem Vater zunächst zu Borussia Dortmund, ehe er diesen Sommer nach Dresden wechselte. Alexander Zickler fungiert derzeit als Assistenztrainer von Marco Rose bei Champions-League-Teilnehmer RB Leipzig.

Jakob Zickler ist bereits seit der U17 für Österreichs Nachwuchs-Nationalteams im Einsatz. Seine Stammposition hat er im offensiven Mittelfeld.

Nächster Gegner des Zsak-Teams ist im November Finnland. Dann kann der Coach auch wieder auf Jakob Zicklers Jahrgangskollegen aus Salzburg zurückgreifen. Die Jungbullen Oliver Lukic, Jannik Schuster und Philipp Verhounig waren diesmal durch ihren Einsatz in der Youth League gegen Real Sociedad verhindert.