Zuschauerrekord wackelt: ÖFB-Frauen gegen Frankreich in großem Stadion

Zum Auftakt der neuen Nations League wird Österreichs Frauenfußball-Nationalteam den Schlager gegen Frankreich im Viola Park, dem Stadion von Austria Wien, austragen.

Österreichs Frauen-Fußballnationalteam absolviert das erste Heimspiel in der neu eingeführten Woman's Nations League im Viola Park von Austria Wien. Das Ziel gegen die Auswahl von Frankreich am 26. September (18.30 Uhr) ist ein neuer Rekord für ein Heimspiel der ÖFB-Frauen. Die bisherige Bestmarke liegt bei 3.600 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Austria-Stadion fasst bis zu 17.500 Fans. Es erlebt mit einiger Verspätung sein Frauenfußball-Highlight. 2020 war vorgesehen, das Finale der Women's Champions League dort auszutragen. Wegen der Coronapandemie wurde es aber abgesagt und später in Bilbao gespielt. In Wien hat das Frauen-Nationalteam zuletzt vor 27 Jahren ein Länderspiel ausgetragen, es war ein 1:3 gegen Ungarn auf dem Platz von USC Landhaus, dem heimischen Frauenfußball-Pionierclub. Ebenfalls gegen Ungarn war übrigens das allererste Heimspiel der ÖFB-Länderspielgeschichte gestiegen - 1991 bildete es das Vorspiel zu einem Ländermatch der Männer im Praterstadion (heute Ernst-Happel-Stadion) und endete mit einer 0:3-Niederlage.

"Der ÖFB und der FK Austria Wien bekennen sich dazu, dass dieses Spiel ein absolutes Highlight im heimischen Frauenfußball darstellen soll. Gemeinsam werden wir mit aller Kraft daran arbeiten, dem Frauen-Nationalteam die bestmöglichen Rahmenbedingungen und den stärksten Support von den Rängen für dieses Spitzenspiel zu bieten", erklärte Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB-Wirtschaftsbetriebe. "Das ist ein extrem gutes Zeichen, das haben wir uns verdient", sagte Teamspielerin Barbara Dunst. "Wir treffen auf eine internationale Topmannschaft, wir freuen uns alle sehr."

Für die weiteren Heimspiele in der Liga A der Nations League gegen Norwegen und Portugal werden ebenfalls Bundesliga-Stadien - außerhalb von Wien - als Austragungsstätten angestrebt. Im Gespräch war dafür zuletzt vor allem das neue Stadion von Blau Weiß Linz.