Zwei Toptalente aus Kuchl und Radstadt erobern die große Fußballwelt

Dem Kuchler Nicolas Seiwald und dem Radstädter Marco Grüll gehört die Zukunft. Beide haben beste Chancen, in den letzten WM-Qualifikationsspielen 2021 zum Einsatz zu kommen.

Österreichs Fußball-Nationalteam benötigt in den beiden letzten WM-Qualifikationsspielen für die Endrunde 2022 in Katar am Freitag gegen Israel und am Montag gegen die Republik Moldau Profis, die mit viel Dynamik, Zweikampfstärke und unerschrocken in die Partien gehen. Die beiden Salzburger Nicolas Seiwald von Red Bull Salzburg und Marco Grüll, der bei Rapid eine der wenigen positiven Erscheinungen in dieser Saison ist, erfüllen diese Vorgaben und drängen in die Startelf von ÖFB-Teamchef Franco Foda.

Der Radstädter Grüll feierte sein ...