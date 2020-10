Zweiter ÖFB-Anzug drehte Test und besiegte Griechen 2:1

Auch der "zweite Anzug" von Österreichs Fußball-Nationalteam kann Spiele gewinnen. Am Mittwoch feierte Rot-Weiß-Rot im Test gegen Griechenland einen 2:1 (0:0)-Sieg und tankte Selbstvertrauen für die Nations-League-Spiele in Nordirland (Sonntag) und Rumänien (14. Oktober). Die ersatzgeschwächten Hausherren gerieten durch Konstantinos Fortounis (63.) zwar in Rückstand, drehten die Partie dank Adrian Grbic (76.) und Christoph Baumgartner (80.) im Finish aber noch erfolgreich.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Christoph Baumgartner fixierte den 2:1-Sieg Österreichs