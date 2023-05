Österreichs U17-Fußballerinnen spielen beim UEFA-Development-Turnier in Portugal groß auf. Gegen Schweden siegte die Auswahl mit den Salzburgerinnen Valentina Illinger und Alessia Pamminger am Samstag mit 2:0.

Beide Tore erzielte Tina Krassnig. Dem 1:0 per Elfmeter ging ein Foul an der Grödigerin Valentina Illinger im Strafraum voraus (20.). Illinger, beim 3:2 zum Turnierstart gegen Norwegen zweifache Torschützin, war bis zur Halbzeitpause im Einsatz. Alessia Pamminger vom SV Seekirchen wurde in der 69. Minute eingewechselt.

Dritter und letzter Gegner der ÖFB-Mädchen ist am Dienstag Gastgeber Portugal (live auf oefb.tv).