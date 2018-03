Zypern Cup erfüllte Zweck: "Sind auf einem guten Weg"

Viele individuelle Fehler, nur Rang sieben: Nüchtern betrachtet ist der Zypern Cup für Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam nicht nach Wunsch verlaufen. Die Ergebnisse bei dem Test-Turnier waren für Teamchef Dominik Thalhammer aber nur Nebensache. "Ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind", sagte der 47-Jährige nach dem Sieg im Elferschießen gegen Wales am Mittwoch im Spiel um Platz sieben.

Auch 2017 hatte die ÖFB-Truppe auf Zypern das Spiel um Platz sieben bestritten, damals nach einer Niederlage gegen Belgien vom Punkt allerdings nur Rang acht belegt. Schlechtes Omen war das keines, ganz im Gegenteil: Im Sommer folgte der Durchmarsch bei der EM-Premiere bis ins Halbfinale, wo erst gegen den Finalisten Dänemark im Elferschießen Endstation war.

Das Endrunden-Feeling wollen Viktoria Schnaderbeck und Co. 2019 wieder spüren. Bis zur erstmaligen Teilnahme an einer WM, die in Frankreich stattfindet, ist es noch ein weiter Weg. Nach drei Spielen liegt Österreich in der Qualifikation mit sechs Zählern auf Rang drei - hinter dem makellosen Gruppe-7-Leader Spanien (9) und Finnland (7). Nur die Gruppensieger sichern sich ein fixes WM-Ticket, die vier besten von sieben Zweiten kämpfen im Play-off um einen weiteren Platz.

Für Österreich geht es mit einem Heim-Doppel weiter, am 5. April ist Serbien in der BSFZ-Arena zu Gast, am 10. April Spanien. Gegen die Spanierinnen gilt es nach dem Auswärts-0:4 im November etwas gutzumachen. "Ich glaube, dass wir Spanien noch mehr fordern werden können wie hier", blickte Thalhammer optimistisch nach vorne. Zum Auftakt des Zypern Cups hatte man gegen die Ibererinnen, die man im EM-Viertelfinale ausgeschaltet hatte, 0:2 verloren.

Individuelle Fehler waren der Hauptgrund, die zogen sich durch das Turnier und verhinderten ein besseres Abschneiden. "Wir brauchen für beide WM-Quali-Spiele ein Verhalten, das nicht so fehleranfällig ist wie hier", weiß Thalhammer. Auch Schnaderbeck, die nach Verletzungspause ihr Comeback gab, ist sich dessen bewusst: "So einfache Fehler dürfen nicht passieren. Wir müssen daraus lernen."

Verbesserungspotenzial gibt es aber auch in der Offensive. In vier Spielen gelangen nur zwei Treffer durch einen Doppelpack von Laura Feiersinger, die nun bei zehn Toren hält. ÖFB-Rekord-Torschützin Nina Burger, die am Mittwoch ihre 100. Partie absolvierte, ging leer aus.

Mit vier Spielen innerhalb von acht Tagen war es ein "intensiver" Lehrgang für die ÖFB-Auswahl. "Wir haben viel probiert und uns viel erarbeitet in diesem Turnier. Außerdem haben wir auch viel neben dem Platz gearbeitet", gab Schnaderbeck Einblick. Thalhammer hatte in den Spielen gegen Spanien (0:2), Tschechien (2:0), Belgien (0:2) und Wales (1:1/3:2 i.E.) taktisch und auch personell variiert, 21 Spielerinnen eingesetzt. "Wir haben einige Spielerinnen herangeführt, die im Herbst noch nicht dabei waren", sagte der ÖFB-Teamchef. Laura Wienroither kam gegen Wales zu ihrem Debüt, Julia Hickelsberger, Annelie Leitner und Torfrau Jasmin Pal müssen darauf noch warten.

