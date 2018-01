ÖFB-Abwehrtalent Marco Friedl von Bayern zu Werder

Der deutsche Fußball-Bundesligist Werder Bremen leiht von Bayern München Österreichs Abwehrtalent Marco Friedl aus. "Wir haben eine Einigung mit Marco und dem FC Bayern erzielt", bestätigte Werder-Manager Frank Baumann am Donnerstag. Friedl unterzeichnete einen bis 2019 laufenden Leihvertrag und könnte schon am Samstag sein Debüt in der deutschen Bundesliga geben.

SN/APA (Archiv/AFP)/EMMANUEL DUNAND Marco Friedl sammelt nun Praxis in Bremen