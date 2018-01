Pinzgauer kämpfen in zweiter deutscher Liga ums Leiberl

Kommende Woche startet die Rückrunde. Patrick Möschl (Dynamo Dresden) und Christoph Schösswendter (Union Berlin) wollen mit ihren Teams durchstarten.

Im Sommer landete Patrick Möschl in einer anderen Fußballwelt. Vom beschaulichen Ried im Innkreis zum deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden: Plötzlich wartet bei Heimspielen ein Hexenkessel mit 30.000 Fans. "Hier ist Fußball eine Religion", sagt der Saalfeldener und spricht von einem "perfekten Karriereschritt".

Die ersten fünf Pflichtspiele stand die Nummer 22 in der Startelf, spielte vier Mal durch. Dann fiel Möschl in ein Loch. "Ich war kurz krank und war auf einmal weg vom Fenster. Ich habe auch meine Leistung nicht gebracht", sagt der 24-jährige Flügelspieler. Die Folge: Zwei Spiele war er gar nicht im Kader. "Der Kampf ums Leiberl ist noch viel härter als in Österreich. Es wird einem nichts geschenkt." Ende Oktober bekam er gegen Braunschweig wieder eine Chance von Beginn an. Er erzielte sein erstes Tor im Dresdener Stadion. "Das war der Höhepunkt der Hinrunde, ein sehr einprägsamer Moment nach einer persönlichen Durststrecke." Trotzdem: Im Spiel darauf kam er erneut nicht zum Einsatz. Möschl blieb aber hartnäckig, schaffte es im Herbst auf zwölf Pflichtspiel-Einsätze, insgesamt stand er 626 Minuten auf dem grünen Rasen. Mehr, als er sich vor Saisonbeginn erwartet hatte.

"Ich bin gut drauf, weiß, was ich kann. Noch öfter in der Startelf zu stehen ist mein persönliches Ziel, am besten gleich schon gegen St. Pauli." Das Duell gegen den Hamburger Kultclub steigt am Donnerstag, 25. Jänner. Fortan soll es auch in der Tabelle ein Stück nach oben gehen. Derzeit rangieren die Dresdener mit 23 Punkten auf Rang elf.

Union Berlin hat als Sechster nur drei Punkte mehr am Konto, bekommt es zum Auftakt am Dienstag auswärts mit Holstein Kiel zu tun. Die Norddeutschen sind das Sensationsteam in dieser Meisterschaft und liegen als Aufsteiger nach der Winterpause auf dem 2. Tabellenplatz. Bei der Union hofft Verteidiger Christoph Schösswendter auf mehr Einsatzzeiten als in der Herbstmeisterschaft. Der 29-jährige Saalfeldener, der im Sommer des vergangenen Jahres von Rapid Wien zu den "Eisernen" nach Berlin gewechselt war, kam in der Bundesliga nur zu zwei Einsätzen mit insgesamt 68 Spielminuten. Im DFB-Cup durfte er beim 2:1-Sieg nach Verlängerung in Saarbrücken über insgesamt 64 Minuten ran. "Die Umstellung war am Anfang enorm. Bei Rapid haben wir dominant mit viel Ballbesitz gespielt, in Berlin mit Pressing und schnellem Spiel nach vorn. In Deutschland spielt man auch viel kampfbetonter", sagt Christoph Schösswendter. Ausgerechnet nach seinem ersten Einsatz gegen Sandhausen verletzte er sich und fiel fast zwei Monate aus. "Da war der Herbst dann eigentlich gelaufen."

Die Vorbereitung auf die Rückrunde war kurz und knackig. "Ich hoffe natürlich schon, dass ich im Frühjahr öfter zum Einsatz komme, wir sind aber vor allem in der Verteidigung sehr gut besetzt. Es wird also schwierig", so der Saalfeldener. Sein neues Umfeld taugt ihm. "Ich war vorher fünf Jahre in Wien, da fiel die Umstellung auf Berlin nicht schwer. Die Leute sind lässig drauf. Es leben hier viele junge Leute. Ich unternehme auch oft etwas mit den Teamkollegen."