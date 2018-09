Rätselraten um B'hofen-Torjäger

Leonardo Barnjak fehlt Aufsteiger Bischofshofen an allen Ecken und Enden.

Bereits seit Saisonbeginn muss Bischofshofen auf Leonardo Barnjak verzichten. Aus gesundheitlichen Gründen konnte der Torjäger lange Zeit nicht trainieren und stand deswegen auch noch nie im Kader des Westliga-Aufsteigers. "Was er genau hat, wissen wir noch nicht. Er hat zwar in der vergangenen Woche zwei Mal trainiert, ist körperlich aber in einem schlechten Zustand", erklärt Bischofshofens Trainer Thomas Heissl. "Bei jeder körperlichen Belastung hat er Beschwerden."

Dabei würden die Pongauer einen Goalgetter dringend gebrauchen. Bei der 0:3-Niederlage am Samstag in Reichenau war die Heissl-Elf nicht die schlechtere Mannschaft, nutzte aber, wie schon des Öfteren in dieser Saison, seine Chancen nicht. "Unsere jungen Offensivspieler haben Talent, aber noch nicht die nötige Gelassenheit vor dem Tor", sagt Heissl, der sich im Winter einen Torjäger wünscht: "Auf dieser Position haben wir Handlungsbedarf. Vor allem, weil wir ja nicht wissen, wie es mit Barnjak weitergeht."

Bereits vor der 0:3-Pleite in Reichenau kam es in Bischofshofen zu einer ersten Bilanz. Der Aufsteiger hinkt mit nur sieben Zählern weit hinter den eigenen Ansprüchen hinterher. "Natürlich hätten wir uns mehr erwartet. Vor allem von einigen Führungsspielern bin ich enttäuscht", betont Heissl, der derzeit nur 15 einsatzfähige Spieler zur Verfügung hat. "Im Winter wären Verstärkungen wünschenswert, damit wir nicht in den Abstiegskampf rutschen. Aber es wird schwer, passende Spieler zu bekommen."