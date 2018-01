Real Madrid siegte im Cup-Hinspiel bei Leganes hauchdünn 1:0

Real Madrid ist am Donnerstag auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die "Königlichen" konnten zwar im Hinspiel des spanischen Fußball-Cup-Viertelfinales bei Leganes nicht überzeugen, feierten aber dank eines späten Treffers von Marco Asensio (89.) trotzdem einen 1:0-Erfolg. Das Team von Trainer Zinedine Zidane hat damit im Aufstiegsrennen alle Trümpfe in der Hand, das Rückspiel folgt am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/OSCAR DEL POZO Arsenio sorgte für den Siegestreffer