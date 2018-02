Real Sociedad bangt vor dem Rückspiel um seinen Kapitän

Ein wichtiger Spieler dürfte den Basken am Donnerstag fehlen. In der Schweiz nimmt Adi Hütter Kurs in Richtung Meistertitel.

Nach dem intensiven Hinspiel in der Europa League am Donnerstag tat es Eusebio Sacristán, der Trainer von Real Sociedad, seinem Gegenüber Marco Rose gleich. Er schonte im Ligaspiel gegen Levante zahlreiche Akteure. Aber auch mit fünf neuen Akteuren in der Startelf gelang dem Salzburg-Gegner ein müheloser 3:0-Heimsieg. Sorgen bereitet den Basken aber der Ausfall von Kapitän Xabi Prieto. Unmittelbar nachdem er per Elfmeter zum 1:0 getroffen hatte, musste er mit einer Adduktorenverletzung vom Platz. Sein Einsatz am Donnerstag scheint äußerst fraglich. "Er ist ein wichtiger Mann für uns, aber wir haben gezeigt, dass wir auch ohne ihn bestehen können", sagte Eusebio.

Weiterhin klar auf Titelkurs ist in der Schweiz Adi Hütter mit den Young Boys Bern. Nach der 22. Runde der Super League führt YB bereits mit acht Punkten Vorsprung auf den FC Basel die Tabelle an. Hütters Team profitierte von einem weiteren Ausrutscher des Serienmeisters, der bei St. Gallen (mit Peter Tschernegg, einst bei Grödig ein Hütter-Schützling) mit 0:2 unterlag. Die Berner selbst siegten am Sonntag daheim gegen Thun mit 3:1. Die Aussicht auf den ersten Meistertitel seit 32 Jahren lässt ganz Bern mitfiebern. Vor dem Derby gegen Thun prangte sogar ein riesiges gelb-schwarzes "Matchtag"-Transparent von einem Wahrzeichen der Stadt, der Nydeggbrücke.

(SN)